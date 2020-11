Stiri pe aceeasi tema

- "Este deja evident pentru toata lumea ca aceasta institutie atat de importanta in respectarea legii a devenit instrument politic. Nu este un secret. Pur si simplu, toate deciziile CCR au fost sincronizate si cu discursul public, si cu deciziile interne ale PSD. Uneori, au fost situatii in care pareau…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan afirma ca sustine modificarea Constitutiei si reformarea Curtii Constitutionale a Romaniei, considerand ca ”intr-o democratie solida, Curtea Constitutionala nu este instrumentul unui partid politic”. ”Eu am o viziune, nu stiu daca va putea fi pusa in practica, dar, din…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan afirma ca sustine modificarea Constitutiei si reformarea Curtii Constitutionale a Romaniei, considerand ca „intr-o democratie solida, Curtea Constitutionala nu este instrumentul unui partid politic”.

- In unitațile de primiri urgențe Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca, incepand de joi, vor fi distribuite in unitatile de primiri urgente ale spitalelor testele rapide pentru depistarea COVID-19. "Aceste teste sunt pentru cei care prezinta simptomatologie. Dupa cum am mentionat, un barometru…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege privind declararea in 4 iunie a Zilei Tratatului de la Trianon, respingand cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a acestui proiect. S-au inregistrat 175 voturi pentru, 23 impotriva si 85 de abtineri. Proiectul de lege are ca obiect…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus joi ca proiectul de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor va fi trecut saptamana viitoare prin forul Legislativ si va fi trimis la promulgare pana in data de 6 noiembrie. "Noi am trimis legea la promulgat, au atacat-o (Liberalii au atacat…

- In ziua de 8 octombrie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.79 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici sunt neconstitutionale.…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amânate de CCR, în sedinta de marti. Alegerile legislative…