Stiri pe aceeasi tema

- 10 august 2018 este o rana neinchisa a democrației romanești recente, a declarat vicepremierul Raluca Turcan. „10 august 2018 este o rana neinchisa a democrației romanești recente. Dupa...

- Liderii USR mai spun ca decizia DIICOT este o rusine pentru societatea romaneasca si o palma pe obrazul miilor de protestatari pasnici care si-au vazut incalcate grosolan drepturile si le-au fost puse in pericol sanatatea si integritate. "Reprimarea manifestatiei din 10 august nu putea sa…

- Guvernul Austriei a emis alerte privind calatoriile in Romania, Bulgaria si Republica Moldova, iar persoanele care vin din aceste tari vor fi obligate sa prezinte un rezultat negativ la un test COVID-19 sau vor fi plasate in carantina 14 zile. „Va rugam sa nu calatoriti in aceste tari, acesta este apelul…

- "Constat iarasi cu indignare ca dosarul Mineriadei treneaza de 30 de ani. Vinovatii pentru pierderile de vieti omenesti si pentru cele peste 1.000 de victime sunt inca necunoscuti. Consider ca este o rusine si o jignire profunda fata de toti cei care au luptat cu mainile goale pentru castigarea libertatii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca dosarul Mineriadei treneaza de 30 de ani si a facut apel la cei care se ocupa de acest dosar sa faca dreptate. "Constat iarasi cu indignare ca dosarul Mineriadei treneaza de 30 de ani. Vinovatii pentru pierderile de vieti omenesti si pentru cele peste 1.000…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre o relaxare a masurilor de izolare la domiciliu pentru cei care vin din strainatate. Criteriul pe baza caruia se va renunța la aceasta masura este numarul mic de imbolnaviri la milionul de locuitori. „Este important ca ușor-ușor sa renunțam la unele din aceste…

- Lucrurile incep sa se miște. Daca de la nivel guvernamental soluțiile sunt puține spre deloc, de la nivel local vine speranța. Este cazul primariilor care incearca sa mențina in localitațile lor o viața economica și sociala buna și de aceea au trecut la masuri concrete prin care este scazuta povara…

- Dragoș Patraru a comentat azi scandalul legat de legea produselor romanești, cea despre care ministrul agriculturii a anunțat ieri ca nu poate fi aplicata și trebuie modificata. “Adio 51% produse romanești in hipermarketuri și adio aceasta ștampila «produs in Romania», pusa vizibil pe produs”, rezuma…