Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt mai cumpatati in asteptarea Craciunului si Anului Nou. Vor cheltui cu 12% mai putin decat anul trecut pe mancare, cadouri si decoratiuni. Romanii sunt mai cumpatati in acest an in preajma sarbatorilor de iarna, cheltuind cu 12% mai putin decat anul trecut pe mancare, cadouri si decoratiuni,…

- Pentru ca este important ca fiecare familie sa simta magia sarbatorilor, tinerii liberali clujeni au facut pachete cu alimente, produse de igiena și alte produse necesare pe care le-au donat ulterior. „Ca in fiecare an, in zilele premergatoare Craciunului, noi, tinerii liberali din TNL Cluj și TNL Cluj-Napoca…

- In acest sezon festiv, Straja devine destinația perfecta pentru iubitorii de schi, oferind o atmosfera liniștita și o priveliște spectaculoasa, care transforma schiul la apus intr-o experiența cu adevarat magica. Cu toții suntem invitați sa ne bucuram de aceasta oportunitate de a crea amintiri de…

- Mese imbelsugate, cadouri si fete zambitoare. Este imaginea Craciunului perfect, promovata pe retele sociale, de multe ori departe de realitate. Sarbatorile pot amplifica starile de tristete si anxietate, care duc, in cele din urma, la depresie, boala de care sufera, oficial, 1 din 5 romani. Psihologii…

- La fel ca in anii trecuți, industria cinematografica a pregatit și in 2023 noi titluri de filme asociate cu Sarbatorile de iarna, ideale pentru luna decembrie. Atmosfera de Craciun este pretutindeni in jurul nostru in aceasta perioada, iar spiritul Sarbatorilor ne cuprinde și mai puternic atunci cand…

- Polițiștii le recomanda sucevenilor sa aiba o atenție sporita la cumparaturile online in luna cadourilor. „Luna Decembrie este cunsocuta tuturor ca luna Sarbatorilor de Iarna și Luna Cadourilor. Moș Nicolae, Moș Craciun trec pe la copiii cuminți și le lasa cadourile mult așteptate. Și adulții profita…

- New York-ul intra in atmosfera sarbatorilor de iarna. Startul l-au dat celebrele dansatoare „The Rockettes”, cea mai longeviva trupa de dans sincron din Statele Unite. Spectacolul pe care dansatoarele il pun in scena in aceasta perioada a devenit deja tradiție. Se intimpla an de an, de aproape 9 decenii,…

- In pofida temperaturilor neasteptat de generoase din noiembrie, magia sarbatorilor de iarna se simte deja in Chisinau. Studiourile foto au o lista mare de clienti care si-au programat sesiuni cu tematica Craciunului. Si multe magazine si-au umplut rafturile cu decoratiuni si au scos in vinzare brazi…