Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de fotbal Benfica Lisabona, OSC Lille si Salzburg s-au calificat, miercuri seara, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, in urma rezultatelor inregistrate in etapa a șasea, ultima, a grupelor. FC Barcelona s-a clasat pe locul trei in Grupa E, astfel ca va juca in play-off-ul pentru optimile…

- Contribuabilii mici si mijlocii trebuie sa isi conecteze aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al ANAF pana la data de 30 noiembrie, institutia precizand ca termenul limita nu va fi prelungit, potrivit unui comunicat…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala informeaza operatorii economici, contribuabili mici și mijlocii, care au obligația utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), conform art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 28/1999, ca 30 noiembrie 2021 este termenul limita de conectare a AMEF la sistemul…

- In utima parioada, ca un preambul la rememomarea evenimentelor din Decembrie 1989, Mihai Gadea și-a continuat seria de interviuri cu cei implicați direct, sau indirect, in evenimentele de la Revoluția din 1989. Cel mai recent interviu la avut, din nou, ca invitat pe Ionel Boeru, cel care a facut parte…

- Starul argentinian Lionel Messi a marcat primul sau gol in campionatul de fotbal al Frantei, in partida pe care noua sa echipa, Paris Saint-Germain, a castigat-o pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in fata formatiei FC Nantes, sambata seara, in cadrul etapei a 14-a din Ligue 1.PSG a deschis rapid scorul…

- Administrația Județeana Finanțelor Publice Salaj reamintește operatorilor economici faptul ca, potrivit legislației, au obligația de a asigura conectarea la distanța a caselor de marcat (aparate de marcat electronice fiscale – denumite in continuare AMEF), in conformitate cu prevederile art. 3 alin.…

- Liverpool si Ajax Amsterdam s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Cele doua se alatura echipelor Bayern Munchen si Juventus Torino, care si-au asigurat marti biletele pentru optimi.Liverpool a invins-o pe Atletico Madrid cu 2-0, prin golurile reusite de Diogo Jota (13)…

- Vladimir Putin a declarat in discursul sau de la clubul de discuții „Valdai” ca revoluția nu este o soluție de ieșire din criza, referindu-se la experiența traita de Rusia și alte țari.