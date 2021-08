Tupeu nemărginit al unui șofer, în Timiș. Plăcuță de înmatriculare cu un mesaj sfidător Pentru unii conducatori auto sfidarea și inconștiența la volan au devenit ceva la ordinea zilei. Elanul li se mai taie cand se intalnesc cu polițiștii. Așa s-a intamplat și astazi, la Jimbolia. Șoferul cu o placuța de inmatriculare care ii dovedea lipsa The post Tupeu nemarginit al unui șofer, in Timiș. Placuța de inmatriculare cu un mesaj sfidator appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

