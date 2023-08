Noi imagini au aparut cu scandalul de pe plaja din Costinești. Dupa cum se poate observa in video, un jandarm este acuzat ca a dat ca-n… ”sacul de box”. Cert este ca a fost haos pe plaja, iar lumea se stransese și se uita ca la circ. Asistam cu dizgrație la punctele de vedere ale sindicaliștilor și omul „sistemul” – Marian Godina. Jandarmul cocalar care mesteca guma pe plaja din Costinești in timpul intervenției este ridicat in slavi și felicitat, chiar daca a lovit cu brutalitate oamenii care se aflau pe plaja și a creat un adevarat haos. Unul dintre martori, l-a filmat pe jandarmul cu apucaturi…