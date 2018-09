Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 septembrie , jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Mihai Bravul” Dolj si Gruparii de Jandarmi Mobile „Fratii Buzesti” Craiova vor participa la „Ziua Nationala de Curatenie”, campanie de ecologizare „Let’s Do It, Romania!”, organizata in scopul strangerii ...

- In aceasta dimineata, in jurul orei 09.10, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad s-a aflat in serviciu de ordine și siguranța publica in zona pieței Mihai Viteazul din municipiul Arad. Jandarmii au observat un autoturism inmatriculat in Arad, din portbagajul caruia o femeie…

- Polițiștii postului din Semlac au depistat și oprit in trafic un barbat care conducea fara permis și sub influența alcoolului un moped neinmatriculat. Barbatul de 45 de ani din Semlac a fost depistat de polițiști circland pe strazile din comuna. Efectuandu-se testarea lui cu aparatul alcooltest, a rezultat…

- Un accident a avut loc astazi pe strada Tarafului din municipiul Arad. O camioneta a pierdut controlul volanului si a intrat intr-o casa, distrugand-o in totalitate. In zona locuieste o comunitate importanta de romi, iar casele sunt din scanduri si pamant. Soferul a fost ranit si a fost transportat…

- Weekendul a inceput la castelul Banffy cu soare și cu 48.000 de oameni veniți sambata sa descopere artiști, sa iși asculte muzica preferata și sa participe la sutele de activitați organizate peste zi in fiecare colț al festivalului. Membrii trupei Kensington și-au inceput periplul la castel cu lecții…

- Polițiștii orașului Santana au identificat un tanar care ar sustras mai multe geamuri. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 18 ani, din Santana, care in perioada 16-18 iulie a.c., a demontat patru geamuri ale unei case nelocuite din localitate. Apoi, tanarul a vandut…

- Au fost facute publice rezultatele repartitiei computerizate a absolventilor de clasa a opta, care au trecut examenul de evaluare nationala, pentru inscrierea in liceu. Pentru judetul Arad, puteti vedea aici lista candidatilor inscrisi, in ordine alfabetica: http://admitere.edu.ro/Pages/CandInJud.aspx?jud=3&alfa=2…

- Au fost afisate rezultatele la examenul de Bacalaureat. Rezultatele in ordine alfabetica: http://bacalaureat.edu.ro/Pages/JudetRezultAlfa.aspx?jud=3 Media cea mai mare din judet a fost luata de Bogdan Petru Ciacli, singurul elev din judetul Arad care a obtinut media 10. Aici puteti vedea rezultatele…