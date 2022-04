Stiri pe aceeasi tema

- Tupeu fara limite al unui hoț – a furat un bancomat de cryptomonede din Iulius Mall Timișoara, nepasandu-i ca zona este impanzita de camere de supraveghere. Incidentul s-a petrecut, vineri seara, in jurul orei 21,00 cand individul s-a dus a scos bancomatul din priza și l-a pus pe un transpalet, ducandu-l…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, banuit de furtul unor sume de bani din autoturismele unor agenti economici, a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile. Conform Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, din cercetari a reiesit ca, in luna februarie a.c, barbatul ar fi sustras […] Articolul…

- VIDEO: Pisica salbatica la panda, surprinsa de camerele de supraveghere amplasate in padurile din Parcul Natural Apuseni Reprezentanții Parcului Natural Apuseni au postat pe contul de Facebook cateva imagini cu o pisica salbatica, surprinse de camerele de filmat amplasate in padure. ”Pisica salbatica…

- Pe 1 martie, polițiștii Secției 3 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt, și au reținut doi minori, ambii de 17 ani, din Calinești, județul Argeș și Tufeni județul Olt. Din verificarile…

- Procurorul-șef al Procuraturii raionului Hincești, reținut intr-o cauza penala de imbogațire ilicita și fals in declarația de avere a fost plasat sub control judiciar pe un termen de 30 de zile. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de procurora responsabila de comunicare cu mass-media, Mariana…

- Camerele de supraveghere instalate in centrul Timișoarei și-au facut treaba. Polițiștii locali din cadrul Biroului Monitorizare Video au observat azi-noapte, in jurul orei 04.30, pe camerele de supraveghere din Piața Libertații, trei tineri care au sustras doua butelii de la o terasa din Piața Libertații…

- Doi barbati din judetul Olt, unul de 25 de ani si altul de 52 de ani, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile dupa ce au lovit cu pumnii si picioarele un barbat de 31 de ani, potrivit news.ro. Un alt participant la agresiune, in varsta de 30 de ani, este cercetat sub control judiciar.…

- Informații de ultima ora in cazul accidentului rutier care a cutremurat o țara intreaga! Toata lumea se intreaba ce se va intampla cu polițistul raspunzator pentru moartea Raisei Nicoleta, o fetița de numai 13 ani. Iata ca, in aceste momente, tanarul in varsta de 27 de ani este cercetat in libertate!