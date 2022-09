Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 august 2022, in jurul orei 14.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe raza localitații Miraslau, intr-o parcare de pe DN 1, au depistat, in flagrant, un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, imediat dupa ce ar fi sustras cantitatea de…

- Tanar din Șona, reținut dupa ce a furat bani și bunuri din mai multe gospodarii, in comuna Mihalț Un tanar din comuna Șona a fost reținut de polițiști. Este banuit de furt și violare de domiciliu, in comuna Mihalț. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 10 august, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat…

- Doi tineri de 25 de ani au fost reținuți de polițiștii capitalei fiind suspectați de rapirea unei mașini din curtea unui bloc locativ. Polițiștii au fost sesizați de un barbat care a comunicat ca i-a fost sustras automobilul de marca „Renault”, parcat in curtea blocului locativ de pe strada Valea Crucii…

- Ieri, 20 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au identificat și reținut un tanar din comuna Valea Viilor, județul Sibiu, care este banuit de furtul unei motociclete, fapta care a fost sesizata poliției la data de 14 iulie 2022. Se pare ca, in noaptea…

- Tanar din Sibiu, reținut de polițiștii din Alba: Ar fi furat o motocicleta din curtea unei locuințe din Blaj Tanar din Sibiu, reținut de polițiștii din Alba: Ar fi furat o motocicleta din curtea unei locuințe din Blaj Un tanar din județul Sibiu ar fi sustras o motocicleta din curtea unui cetațean din…

- F. T. Politistii din Baicoi au pus in executare, sambata, un mandat de percheziție domiciliara in comuna Florești, la locuința unei persoane banuite de furt calificat. Reprezentanții IPJ Prahova motiveaza descinderea prin faptul ca „in noaptea de 14 spre 15 iulie, persoana banuita ar fi sustras 360…

- Miercuri, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au identificat și reținut pentru 24 de ore, un tanar in varsta de 26 de ani, din aceeași comuna, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. Cercetarile au fost demarate in urma sesizarii faptului ca, la data de 30 iunie a.c., in intervalul…

- Un tanar de 19 ani, originar din orașul Strașeni, este cercetat penal, fiind suspectat de rapirea și accidentarea unui automobil de marca „Volvo”. Acesta ar fi sustras mașina de pe strada Calea Iesilor, pe timpul nopții, prin deteriorarea lacatului, dupa care s-a deplasat spre orașul de baștina.