- Un numar mare de angajatori olandezi ofera deja optiunea unui program flexibil, iar angajatii din sistemul public primesc un bonus de 2 euro pe zi pentru munca de la distanța. Functionarii publici olandezi...

- Angajatii de la Palatul Versailles, fosta resedinta a regelui Louis al XIV-lea al Frantei, beneficiaza de o tunsoare gratuita in fiecare luna din partea unei companii specializate in reciclarea firelor de par, informeaza Reuters joi. Parul uman contine cheratina, o proteina care absoarbe substantele…

- Felul in care Saturn actioneaza asupra zodiilor nu este unul tocmai placut. Depinde, insa, de felul in care fiecare persoana actioneaza la influenta planetei. In general, zodiile ceva mai afectate sunt acelea caracterizate de pesimism. Saturn influenteaza semnele zodiacale spre a lua decizii importante.…

- Declaratii live: -Ne uitam cu totii cum procedeaza Europa si vedem ca peste tot viata intra intr-o normalitate specifica pandemiei. Planeta nu mai poate sa stea in loc. -Cheia e sa se testeze cat mai mult ca persoanele depistate pozitiv sa stea doua saptamani in izolare. De aceea am…

- Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS) a lansat TechTalent Growth, un proiect cu finantare europeana care faciliteaza angajatilor posibilitatea de a se dezvolta profesional fara eforturi financiare. Pentru a fi eligibile, companiile trebuie sa genereze o cifra de afaceri sub…

- Daca intreaga omenire ar disparea, experții pot prezice deja ce se va intimpla cu planeta noastra datorita unor dovezi de mii de ani, scrie Live Science. Numeroase așezari umane au fost abandonate brusc de-a lungul istoriei și ofera indicii despre cum ar arata planeta noastra daca specia umana ar disparea.…

- Locul de care coronavirusul nu s-a atins. Cercetatorii vor ajunge acolo in curand Planeta se confrunta cu o adevarata pandemie in timp ce locul acesta nu a fost deloc afectat de coronavirus. Cercetatorii se pregatesc de plecare. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor…

- Salariatii primariilor din Gorj fac cursuri de administratie la Predeal! In prezent participa la aceste cursuri angajati ai Primariei Targu Carbunesti si Rovinari. Cursurile sunt organizate prin Ministerul Administratiei si Internelor si sunt gratuit...