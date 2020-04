Tunsori bob par ondulat 2020 Multor domnisoare cu onduleuri de la natura, le este frica sa isi faca o tunsoare scurta deoarece cred ca buclele neascultatoare vor atarna in toate directiile. Unele tunsori in cascada si tunsoarea precum este bobul, sunt extrem de populare anume pe parul cret. Bobul este cea mai potrivita optiune pentru fiintele delicate, feminine si romantice. Domnisoarele cu forma ovala a fetei pot opta pentru optiunile clasice ale aceste tunsori, pe cand cele cu forma triunghiulara a fetei, trebuie sa aleaga modelele asimetrice ale acestei tunsori. Tunsorile precum bob si carre sunt absolut ideale pentru… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

- Tunsoarea in V este cea mai potrivita pentru parul lung ondulat. Daca ai parul des, o astfel de tunsoare va face parul sa nu mai fie greu. Daca ai parul ondulat, tunde-l in trepte. Suvițele avand dimensiuni diferite, vor ajuta parul sa se așeze mai bine. Parul ondulat e și mai bine scos in evidența…

