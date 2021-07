Stiri pe aceeasi tema

- Infruntari au avut loc in fata sediului Parlamentului tunisian luni, la o zi dupa ce presedintele Kais Saied a suspendat activitatea Legislativului si l-a destituit din functie pe premier, aruncand aceasta tanara democratie intr-o criza constitutionala, relateaza AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping a prezidat luni pe stadionul national din Beijing, supranumit Cuib de pasare, un spectacol grandios in cinstea centenarului Partidului Comunist Chinez, eveniment care a pus accentul pe redresarea Chinei dupa criza provocata de pandemia de COVID-19, transmite AFP. Acest…

- Fondul Monetar International a prezentat vineri la o reuniune internationala o propunere de 50 de miliarde de dolari pentru încheierea pandemiei de Covid-19, prin vaccinarea a cel putin 40% din populatia din toate tarile pâna la finalul anului si cel putin 60% pâna în primul…