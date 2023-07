Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele tunisian Kais Saied si presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au semnat un acord de "parteneriat strategic" care ar urma sa ajute la combaterea traficului de fiinte umane, dar si la dezvoltarea economica a tarii.

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a fost de acord sa transmita parlamentului cererea Suediei de aderare la alianța militara NATO, a anunțat, luni, secretarul general Jens Stoltenberg, in ajunul unui summit NATO la Vilnius, potrivit Reuters. „Sunt bucuros sa anunț ca președintele Erdogan a fost de acord…

- Noul ministru de Finante Mehmet Simsek, care a fost viceprim-ministru si ministru de Finante intre 2009 si 2018, este respectat in mare parte de investitori. Economistii si analistii il vad pe Simsek ca pe cineva care poate schimba cursul in criza costului vietii din Turcia, care a dus la deprecierea…

- Vorbind in Tunisia, von der Leyen a spus ca o asistenta macrofinanciara in valoare de 900 de milioane de euro plus un sprijin bugetar imediat de 150 de milioane de euro ar putea fi gata ”de indata ce se va gasi acordul necesar”, fara a detalia. Ea a spus ca UE va oferi, de asemenea, anul acesta Tunisiei…

- Presedintele tunisian Kais Saied a declarat sambata ca tara sa nu va accepta sa devina granicer pentru alte tari inaintea unei vizite planificate a unor lideri europeni, preocupati de numarul de migranti care traverseaza Marea Mediterana, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Premierul italian Giorgia…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa duminica in Tunisia, insotita de prim-ministrii Olandei si Italiei, Mark Rutte si Giorgia Meloni, pentru a discuta despre diferitele aspecte ale relatiei bilaterale si despre un viitor acord general, intr-un moment in care migratia din…

- NATO va supraveghea cerul deasupra Republicii Moldova in timp ce aproximativ 50 de lideri europeni participa la un summit in apropierea granitelor Ucrainei pentru a-si exprima sprijinul fata de ambele tari, in timp ce Kievul pregateste o contraofensiva impotriva invaziei Rusiei, conform informatiilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis Rusiei "aceeasi" infrangere ca a nazistilor, luni, cu ocazia marcarii sfarsitului celui de-al Doilea Razboi Mondial la Kiev, cu o zi inainte de sarbatori cu mare pompa si cu masuri de securitate sporite la Moscova, relateaza AFP. Occidentul marcheaza…