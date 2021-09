Tunisia: Kais Saied întăreşte prerogativele prezidenţiale Presedintele tunisian, Kais Saied, a semnat miercuri mai multe dispozitii exceptionale care consolideaza puterea prezidentiala in detrimentul guvernului si Parlamentului, pe care il va inlocui de facto legiferand prin decrete, noteaza AFP. Aceste dispozitii, care tind sa prezidentializeze sistemul guvernamental hibrid prevazut de Constitutia din 2014, au facut obiectul unei serii de decrete publicate in Monitorul Oficial. "Textele cu caracter legislativ vor fi promulgate sub forma de decrete semnate de presedintele" tarii, precizeaza unul din articole. Un alt articol mentioneaza ca "presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

