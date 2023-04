Tumoră ovariană de 42 kg, extirpată la o clinică din Milano O femeie, de 49 de ani, a fost operata la clinica Mangiagalli a Policlinicii din Milano pentru extirparea unei tumori ovariene de 42 de kilograme, scrie presa din Peninsula. La inceputul anului 2022, ea a luat foarte mult in greutate, ajungand de la 78 la 120 de kilograme. „Nu am avut niciodata dureri pana nu am inceput sa respir și sa merg cu mare dificultate”, a povestit femeia. Cand situația a inceput sa se agraveze, femeia a fost supusa unui control ginecologic și a aflat cauza. Doua clinici i-au spus imediat ca este inoperabila. Patru ore pentru a extirpa tumora de 42 kg A fost operata la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

