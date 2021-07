Gradul de ocupare al celei mai solicitate tabere din judetul Tulcea in perioada anterioara pandemiei cu noul coronavirus, tabara din orasul Sulina, va fi anul acesta de circa 20%, a estimat, pentru AGERPRES, directorul Directiei Judetene pentru Tineret si Sport (DJTS), Liviu Urlih.



Tabara din orasul Sulina a avut un grad de ocupare de 107% in anul 2019, dar anul trecut a fost inchisa, din cauza crizei sanitare.



"Tabara a fost deschisa de la finele lunii trecute, dar numarul oaspetilor este foarte mic. Cred ca in acest sezon estival gradul de ocupare va fi de 20% cel mult",…