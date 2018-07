Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc IICCMER organizeaza incepand cu ziua de 16 iulie 2018 a V a campanie de investigatii arheologice in localitatea Periprava, com. C. A. Rosetti, jud. Tulcea. Actiunea are drept obiectiv cautarea, descoperirea si recuperarea…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) organizeaza incepand cu data de 7 iunie 2018 a treia campanie de investigatii arheologice in orașul Tirgu Ocna, jud. Bacau. Actiunea urmareste cautarea și descoperirea mormintelor detinutilor politici morți in penitenciarul…

