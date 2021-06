Stiri pe aceeasi tema

- Drula: Se poate lucra pe tot santierul Podului de la Braila FOTO: https://www.facebook.com/catalindrulausr. Constructorul Podului Suspendat de la Braila a primit autorizatia pentru lucrari pe ultimii 15 kilometri ai drumurilor de legatura, ceea ce înseamna ca, din acest moment drumarii…

- “De la acest dialog superficial trebuie sa mergem spre un dialog real. Impreuna trebuie sa facem progrese. Exista dialog, exista dorinta mediului de afaceri de a se implica. Exista si interese, dar de opt ani de zile de cand sunt la Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei chiar vreau sa va asigur ca aceste…

- Se reiau cursele Navrom intre Tulcea și Sulina Foto: Arhiva. Sa reiau de sâmbata cursele zilnice facute de navele Navrom Delta SA pe Dunare, între Tulcea și Sulina. Pe ruta Tulcea - Sfântu Gheorghe doar în zilele de joi nu vor exista curse navale,…

- Societatea Navrom Delta SA are curse mai multe pe Dunare, incepand de sambata, din Tulcea spre localitatile izolate ale Deltei, suplimentarea fiind valabila doar in luna mai, relateaza agerpres. Potrivit programului facut public pe site-ul societatii, pe bratul Sulina al fluviului, cursele Tulcea…

- Vaccinarea anti-COVID-19 si asigurarea securitatii turistilor in timpul transportului in Delta Dunarii sunt principalele provocari ale autoritatilor judetului Tulcea, la inceputul sezonului turistic. In opinia prefectului judetului Tulcea, Marcel Ivanov, operatorii turistici sunt pregatiti sa-i primeasca…

- Cașcavalul de Saveni a fost declarat produs cu indicație geografica de catre Comisia Europeana. Este singurul cașcaval din Romania care primește protecție europeana, dupa alte cinci produse cu aceeași calitate. Cum ar fi magiunul de Topoloveni sau Salamul de Sibiu. Indicațiile geografice permit consumatorilor…

- Pescarii tulceni de pe bratul Sfantu Gheorghe al Dunarii sustin ca in primele doua zile de pescuit la scrumbie au prins foarte putine exemplare din aceasta specie, situatia fiind explicata inclusiv prin temperaturile scazute care nu favorizeaza migratia scrumbiei pe fluviu. Presedintele Federatiei Organizatiilor…

- ITI Delta Dunarii gestioneaza un mecanism financiar european devenit funcțional in premiera la Tulcea. Cel mai mare proiect de investitii din Romania are, in prezent, peste 1600 de proiecte care au obținut finanțare, dintre care 900 sunt din mediul privat