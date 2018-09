Stiri pe aceeasi tema

- Forte din Romania si Ucraina participa in perioada 4-6 septembrie la exercitii militare in regiunea Dunarii inferioare, intre Izmail si Braila, a anuntat centrul de presa al comandamentului Fortelor Ucrainene.

- Fortele Navale Romane marcheaza, in acest an, aniversarea Zilei Marinei printr o serie de evenimente la care participa mii de marinari militari, zeci de nave si numeroase aparate militare de zbor.Potrivit MApN, la fel ca in fiecare an, de Ziua Recunostintei, marinarii militari vor participa marti, 14…

- Navele militare ale Flotilei Fluviale vor participa duminica, 12 august, in intervalul orar 09.00-13.00, la Ziua Portilor Deschise, organizata pe faleza municipiului. Galatenii vor putea vedea cum arata un monitor, o vedeta blindata si o vedeta fluviala. Totodata, pe malul Dunarii va avea loc o expozitie…

- Fortele Navale Romane vor participa duminica, 29 iulie, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale, cadre militare in rezerva si in retragere, la ceremonii militare si religioase, organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Imnului National.Marinarii militari vor fi prezenti la ora 11.30…

- Fortele Navale Romane vor participa duminica, 29 iulie, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale, cadre militare in rezerva si in retragere, la ceremonii militare si religioase, organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Imnului National.Marinarii militari vor fi prezenti, incepand…

- Nava franceza de comandament și aprovizionare „FS Marne”, care face o escala de patru zile a participat la exercițiul BREEZE 18, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Impreuna cu Fregata „Regele Ferdinand”, nava militara franceza a executat o manevra de reaprovizionare pe mare, aceasta fiind prima…

- Categoria de arme care face parte din Armata Romana, Forțele Navale Romane [1] (numite, in mod curent, Marina Militara romana) efectueaza, de regula [2] , operațiuni in Marea Neagra și pe Dunare… Memoria inseamna sa traiesti, responsabil, nu numai alaturi de alti oameni ci și in relație cu fapte, intamplari,…

- Fregata „Regele Ferdinand” si Dragorul Maritim „Lt. Lupu Dinescu” vor participa, in cadrul a doua grupari navale NATO, la operatiuni de supraveghere a traficului maritim pe Marea Neagra.