Tulcea: Dupa doua nopti petrecute la un hotel, un barbat din Bucuresti a refuzat sa plateasca cazarea. Au intervenit jandarmii

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a suferit arsuri pe fata si maini si a fost transportat la spital, dupa un incendiu izbucnit cel mai probabil din cauza jarului cazut pe materiale combustibile, a anuntat miercuri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Incendiul a fost semnalat marti seara, in jurul…

- Un barbat a fost gasit decedat, marti seara, de catre pompieri, intr-o casa incendiata din localitatea Doba, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj. Potrivit sursei citate, pompierii din cadrul Garzii Cehu Silvaniei au fost solicitati, in seara zilei de marti, sa intervina…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in municipiul Constanta Incendiu la o anexa unei case.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre un incendiu la anexa unei case de pe strada Fantanele din Constanta. Persoanele…

- Tanarul, de 19 ani, din Alexandria, care a supraviețuit unei caderi in gol de la etajul 8, a murit la spital in urma ranilor extrem de grave suferite. Un castan plantat in fața cladirii i-ar fi atenuat caderea, insa ranile au fost mult prea grave ca adolescentul sa supraviețuiasca, informeaza Observatornews…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre un incendiu care se manifesta la o casa de pe strada Plantelor din Eforie Nord.Misiunea este in dinamica.UPDATELa fata…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost transportat, miercuri, la Spitalul de Neurochirurgie ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ din Iasi, dupa ce a cazut de pe o schela in timp ce efectua lucrari la fatada unei cladiri in care a functionat fosta fabrica Vascovin, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta…