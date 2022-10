Stiri pe aceeasi tema

- Dragi colegi, Ziua Internaționala a Educației este o sarbatoare a națiunilor care ințeleg ca sistemul de invațamant este unica poarta catre emanciparea, dezvoltarea și consolidarea unui stat democratic. Fara educație nu putem reține in memoria colectiva ceea ce istoria ne scrie in destin, așa cum nici…

- Testele initiale au creat doua tabere in randul cadrelor didactice: unii le aproba si sunt de acord cu Inspectoratul Scolar, altii le considera inutile si o pierdere de vreme pentru profesori. Fata de anul trecut, ISJ a introdus o standardizare pe itemi care va fi adaptata de profesori in functie de…

- Noul consum de turism cultural, noua tehnologie a turismului cultural și noua moda a turismului cultural, au devenit, in ultimii ani, noi moduri de dezvoltare ale turismului in China. O serie de tehnologii de baza, cum ar fi 5G, vizualizarea digitala, interacțiunea inteligenta și simțul tactil, permit…

- Accesul copiilor la internet nu mai reprezinta o problema, iar telefoanele mobile, calculatorul, rețelele de socializare și comerțul virtual au ajuns parte din viața noastra. Comunicarea este prezenta tot mai mult in mediul online, pana și trimiterea unei cereri de angajare sau plata unui bilet de avion…

- Analiza Bookland Toate studiile psihometrice demonstreaza imbecilizarea populației lumii incepand cu anul 2000. Care știți cu ce eveniment coincide? Cu lansarea serviciului internetic world wide web (www) catre populație, acesta fiind inițial un proiect militar. Poate nu realizam acum, deși ar trebui,…

- Consultare World Vision Romania Șase din zece elevi consultați de World Vision Romania nu sunt de acord cu proba scrisa a BAC-ului care ii evalueaza, potrivit Proiectului Legii Invațamantului Preuniversitar, la limba romana, matematica, științe, istoria și geografia Romaniei și Europei și la științele…

- Comitetul Economic și Social European (CESE) subliniaza oportunitațile oferite de revoluția digitala, dar avertizeaza și cu privire la riscuri: implementate prea rapid, soluțiile digitale pot duce la excluderea unei mari parți a populației UE. Tehnologia digitala nu trebuie sa inlocuiasca rolul oamenilor,…

- Salvați Copiii Romania extinde programul de educație remediala și deschide, pentru cel de-al 25-lea an, Gradinițele estivale 31% dintre copiii din invațamantul secundar inferior și superior afirma ca au ramas in urma cu materia școlara in cei doi ani de restricții pandemice, potrivit unui sondaj realizat…