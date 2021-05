Societatea Navrom Delta SA are curse mai multe pe Dunare, incepand de sambata, din Tulcea spre localitatile izolate ale Deltei, suplimentarea fiind valabila doar in luna mai. Potrivit programului facut public pe site-ul societatii, pe bratul Sulina al fluviului, cursele Tulcea - Sulina vor fi zilnice, navele clasice alternand cu cele semirapide. Pe ruta Tulcea - Sfantu Gheorghe, cursele vor fi de asemenea zilnice, cu exceptia zilei de joi. Atunci va exista o singura nava semirapida care va pleca din Sfantu Gheorghe spre Tulcea, in contextul in care in extrasezon erau doar trei curse saptamanale…