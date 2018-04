Stiri pe aceeasi tema

- Istoria Dobrogei in perioada sfarsitului de secol VII prima jumatate a veacului X ne este aproape total necunoscuta, neexistand izvoare care sa ne ofere informatii despre ce se intampla in acele timpuri pe teritoriul dintre Dunare si Mare. Stim doar ca, in anul 680, bulgarii condusi de hanul Asparuh…

- Zone din Delta Dunarii și de la malul Marii Negre au fost vizate de o acțiune de amploare a polițiștilor. In urma raziei, sute de kilograme de pește, dar și barci au fost confiscate de la braconierii care au fost și amendați. Pornind de la anumite informații, polițiști de la Direcția de Ordine Publica…

- In perioada 23 - 27 aprilie, politistii au organizat actiuni in Delta Dunarii si Marea Neagra pentru protejarea fondului piscicol, fiind constatate noua infractiuni, pentru comiterea carora sunt cercetate 12 persoane. De asemenea, Politia a dat zece amenzi in valoare totala de 2.500 de lei si a confiscat…

- Hidrologii au instituit incepand de marti cod portocaliu de inundatii pe Dunare, in Delta Dunarii, valabil pana vineri. Conform INHGA, codul portocaliu este valabil in intervalul 17.04.2018 ora 16:00 – 20.04.2018 ora 16:00 pe Dunare, ȋn Delta Dunarii (judetul Tulcea). Un cod galben vizeaza sectoarele…

- Toate navele care efectueaza curse regulate intre municipiul Tulcea si localitatile din Delta Dunarii ajung mai tarziu la destinatii, din cauza restrictiei de viteza impusa de autoritati pentru protejarea digurilor localitatilor pe fondul cresterii cotelor fluviului. "Cea mai mare intarziere…

- In legatura cu meciul de astazi din play-off-ul Ligii Nationale de Baschet Feminin, dintre Olimpia CSU Brasov si FCC ICIM CSB Arad, antrenorul brasovencelor, Dan Calancea, a declarat: „Cu siguranta este cel mai echilibrat joc din sferturile de finala. Am avut posibilitatea sa ne putem alege un alt adversar,…

- Administratorul public al judetului, Vasile Strat a participat vineri, la Sala Toma Caragiu a Hotelului Delta, la conferinta de promovare a proiectului Asociatiei Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii "Planul de dezvoltare locala integrata a zonei pescarestildquo;.Persoanele interesate…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Tulcea a murit din cauza gripei la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat joi conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Antal Almos, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul fusese internat pentru o operatie, dar, pentru ca…