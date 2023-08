Hunedoreanul Alexandru Balika, in varsta de 25 de ani, a comandat, marti, de Ziua Marinei Romane, vedeta fluviala 142 care s-a luptat cu o vedeta blindata de artilerie din Braila, in cel mai important exercitiu de pe Dunare gazduit in ultimii ani de Tulcea, cu prilejul sarbatorii Sfintei Marii, potrivit Agerpres.

Pentru hunedoreanul nascut in orasul Petrila a fost primul exercitiu de anvergura si, in ciuda razboiului din Ucraina, nu isi doreste deocamdata sa activeze pe Marea Neagra.

"Avand in vedere ca am venit aici si fac totul cu pasiune, nu am niciun motiv sa-mi fie teama. Marina…