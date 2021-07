Tulcea: Centru itinerant pentru copiii cu dizabilităţi din Deltă Fundatia Sera Romania va lansa, la finalul lunii august, un centru itinerant de recuperare pentru copilul cu dizabilitati, pe o constructie plutitoare urmand sa se acorde servicii de reabilitare pentru copiii si familiile din care acestia fac parte.



Serviciul va fi unul din rezultatele proiectului "Intotdeauna in familie - proiect pentru reducerea institutionalizarii, a riscului de separare si pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din judetul Tulcea", cu un buget total de 5.954.979,39 lei.



"Pontonul este aproape gata. Mai sunt cateva finisaje… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

