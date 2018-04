Tulcea: Câţiva tineri au plantat panseluţe în gropile din carosabil Tulcea, 13 apr /Agerpres/ - Un grup de tineri a plantat, vineri dupa-amiaza, aproape 30 de panselute in cateva dintre gropile de pe o strada din municipiul Tulcea, in semn de protest fata de faptul ca autoritatile locale nu au intervenit pentru acoperirea lor.



Gropile sunt inca de anul trecut, potrivit organizatorului protestului, Adi Tudor, insa numarul lor a crescut in primavara acestui an, astfel ca traficul se desfasoara foarte greu pe artera respectiva, strada Energiei.



Actiunea a inceput in jurul orei 16,00, langa un panou informativ instalat de autoritati care anunta…



