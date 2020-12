Tulcea: Campanii pentru copii din familii cu venituri reduse

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat astazi ca in Romania, campania de vaccinare anti-Covid este bine pregatita și ca prima șarja care va ajunge in Romania va fi de 10.000 de doze, potrivit Digi24. „Exista o șansa mare ca primul vaccin sa fie aprobat de autoritatea europeana chiar inainte de Craciun…

- Atmosfera de poveste aseara la Orhei, unde orheienii și oaspeții orașului, de la mic la mare, s-au adunat in centrul localitații la evenimentul de inaugurare a Pomului de Craciun și aprindere a luminilor de sarbatoare in tot orașul. Alaturi de ei au fost și deputați din fracțiunea Partidului „Șor” și…

- Daca doriti sa jucati rolul unui binefacator de Sarbatori si sa faceti un mic cadou, o carte, unui copil neajutorat, este foarte simplu sa reusiti. Va sta la dispozitie o pagina de Facebook, Poveste de Craciun, unde spiridusi ai Mosului vor duce darurile catre destinatari.

- Asociatia Filantropia Ortodoxa Bistrita desfasoara in apropierea Sarbatorii Nasterii Domnului campania „Imbraca un copil orfan de Craciun si sprijina pe cei nevoiasi!”, potrivit basilica.ro. Demersul are ca beneficiari pe copiii orfani cu dizabilitați de la Centrul pentru protecția copilului…

- ASOCIATIA PRO CONSUMATORI (APC), a lansat la data de 20 iulie 2020 Campania nationala de informare si educare a consumatorilor „Tu stii ce dezinfectant folosesti?” Scopul acestei campanii este de a atrage atentia consumatorilor cu privire la ce trebuie sa stie in legatura cu cel mai folosit produs de…

- Campania “Jurnalul imparte bucurii de Craciun!” continua! Suna pana pe 4 decembrie la numarul de telefon 0787802913, spune cuvantul descoperit in ziar și revendica-ți premiul! Ai șansa de a caștiga un br...

- Asociatia de Initiativa Civica si Dezvoltare Locala Neamt a initiat o campanie de sensibilizare a cetatenilor in prag de sarbatori. Astfel, a fost organizata o campanie umanitara intitulata “Fii Inger de Craciun”, pentru donatii in alimente, imbracaminte, jucarii si bani pentru persoanele care au nevoie…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de furtuna, valabila in mai multe zone din judetul Tulcea.Potrivit meteorologilor, pana la ora 18:00, in judetul avertizat, indeosebi in localitatile Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia,…