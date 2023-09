Tulburări în Rusia! Un grup armat a confiscat compania petrolieră Dulisma VIDEO In regiunea Irkuțk, din Rusia, un grup armat a efectuat o sechestrare printr-un atac raider asupra companiei petroliere Dulisma. Publicația rusa SHOT a raportat despre eveniment, care a avut loc la inceputul lunii septembrie, dar a devenit cunoscut abia acum. Se pare ca peste 20 de luptatori mascați inarmați au zburat cu elicopterul pe teritoriul companiei, luand in posesie toata arhiva de documente și punandu-și la conducere propriul reprezentant. Jumatate dintre angajații companiei au fost așezați la pamant, cealalta jumatate au fost așezați la perete. Ministerul Afacerilor Interne din regiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video publicata de ziar arata un oficial de securitate nord-coreean cu manusi albe care sterge scrupulos scaunul negru al lui Kim si pulverizeaza in jur o substanta neidentificata. Nord-coreeanul a pulverizat substanta si a sters scaunul, manerele, picioarele si chiar zona din jurul scaunului,…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța ca, incepand de vineri, in functia de director general al companiei a fost desemnat Adrian Teodorescu. Anterior numirii a ocupat funcția de director al Direcției Juridice din CMTEB. ”Este o continuare a eforturilor depuse pana acum, atat…

- Sindicaliști de la Poșta Romana susțin ca sute de angajați ar fi fost anunțați ca vor fi dați afara de la locul de munca de la 1 septembrie. Compania trimis 501 de preavize de concediere angajaților și le-a oferit și poțiunea de ramane in companie pe posturi de poștași, reiese din informațiile adunate…

- Comuna Cozieni este punctul zero de plecare al unei noi investigații jurnalistice din intreg județul Buzau. Dezastrul lasat in urma de Compania de Apa Buzau este scos pe zi ce trece de tot mai mulți avertizori de integritate din județul Buzau ce ne relateaza informații privind nivelul de corupție și…

- Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, Ministerul de Externe rus a condamnat luni ceea ce considera a fi un „atac terorist ucrainean” asupra podului Kerci, care conecteaza Rusia cu Crimeea. Reuters menționeaza ca Ministerul de Externe rus sugereaza posibilitatea ca Occidentul sa fie complice…

- Compania de lactate franceza Danone examineaza opțiunile juridice disponibile dupa ce autoritațile de la Moscova au anunțat ca au naționalizat subsidiara Danone din Rusia. Un decret semnat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, duminica, a dus la punerea „sub administrare temporara” a participațiilor…

- Primul zbor comercial al companiei de turism spatial Virgin Galactic a ajuns joi in spatiu, a anuntat compania fondata de miliardarul Richard Branson. Este o etapa importanta pentru aceasta companie, noteaza AFP.Compania, fondata in 2004, ajunsese deja de cinci ori in spatiu, dar pana acum doar cu…

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, potrivit