- Caravana „Dar de Craciun” a Asociației Filantropia Ortodoxa Huși, coordonata de parintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a ajuns joi la primii 400 copii din satele Episcopiei Hușilor, conform basilica.ro Ajutoarele lui Moș Craciun au trecut pe la casele copiilor din satele cele mai izolate…

- Saptamana aceasta, pentru colonelul Eduard Borhan, redactorul-șef al ziarului „In Slujba Patriei”, editat de Divizia 2 Infanterie „Getica”, a venit momentul cand a spus, dupa 37 de ani in slujba Armatei Romane: „Adio arme!” „De formație rachetist antiaerian și-a inceput cariera militara in cadrul unei…

- Si in acest an, conform traditiei consacrate, la Biserica Toma Cozma din Iasi se va desfasura Cursul gratuit de invatare a Colindelor – editia a XXI-a, organizat de Asociatia Toma Cozma si sustinut anul acesta de profesor de canto si dirijor de cor Anca Madalina Iancu. Cursul este adresat tuturor persoanelor…

- Cercul Militar din Iași gazduiește, astazi, 2 Noiembrie 2021, un dublu eveniment cultural. Sunt marcați 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu și 80 de ani de la inființarea Studioului de Radio Iași. La manifestari participa reprezentanți ai filialei din localitate a Academiei Romane și ai…

- Manifestarile aniversare prilejuite de marcarea a 80 de ani de la inființarea Studioului RADIO ROMANIA IAȘI se vor desfașura timp de 3 zile și vor avea loc in județele Botoșani și Iași, precum și in localitați din Raionul Strașeni-Republica Moldova. In data de 2 Noiembrie 2021, sub egida Muzeului…

- Predarea primirea comenzii la Batalionul 114 Tancuri Petru CercelIeri, 27 octombrie, la sediul Batalionul 114 Tancuri ,,Petru Cercel, a avut loc, in prezenta comandantului Brigazii 9 Mecanizata ,,Marasesti, colonel Adrian Costaru, ceremonia de predare primire a comenzii si a drapelului de lupta, intre…

- Militarii ieșeni au anunțat marți ca au realizat lucrari de intreținere in mai multe cimitire din Iași, in semn de recunoștința fața de eroii neamului și in pregatirea Zilei Armatei Romane (25 octombrie). „Militarii ieșeni nu și-au uitat eroii și nici sacrificiile pe care aceștia le-au facut…

- Multe instituții de invațamant superior din țara iși deschid porțile, fiindca incepe anul universitar. Anca Medeleanu de la TVR Iași, a transmis pentru Telejurnal, de la un eveniment devenit deja tradiție.