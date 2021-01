Stiri pe aceeasi tema

- Azalis a deschis ieri in Craiova cea mai moderna benzinarie Rompetrol din Oltenia. Situata pe bulevardul Romanescu, statia are atat spatii pentru spalatorie automata, cat si un spatiu comercial. 1 de 17 1,2 milioane de euro este suma investita de patronul Azalis, Cristian Berceanu, care spune ca ideea…

- Alex Cernea spune ca a facut medicina de dragul cainilor sai. Are 37 de caini cu pedigree acasa și o pasiune enorma pentru animale. Iar pasiunea i-a trasat viața. Așa a ajuns medic veterinar. A deschis in urma cu doi ani Clinic One Hope. Și nu s-a oprit aici. Din dorința de a salva cat mai multe vieți…

- Totodata, alți doi pacienți iși vor recapata vederea dupa ce vor beneficia de un transplant de cornee. La Spitalul Clinic de Urgența Sf. Pantelimon din Capitala a avut loc la finele saptamanii trecute prima prelevare de organe din acest an, urmata de trei intervenții de transplant efectuate de echipele…

- Arta și sport. Doua lucruri care merg foarte bine impreuna, chiar daca, de multe ori nu ai crede. Ionuț Caracuda este unul dintre oamenii care au reușit sa le imbine cu succes pe cele doua. Oltean la origine, dar naturalizat brașovean dupa mai bine de 3 decenii in orașul de la poalele Tampei, Ionuț…

- Voluntarii proiectului Doneaza sange, fii erou! din toate centrele universitare medicale din țara – Cluj-Napoca, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Targu-Mureș și Timișoara – organizeaza o campanie naționala de donare de sange in perioada 7-11 și 14-18 decembrie in scopul…

- Jucatorii formației turce Bașakșehir au parasit terenul in prima repriza a meciului cu PSG, de la Paris, din Liga Campionilor, dupa ce arbitrul roman Sebastian Colțescu, 43 de ani, a folosit o expresie rasista la adresa fotbalistului senegalez de origine franceza Demba Ba, 35 de ani. Ulterior, parizienii…

- Prof. univ. dr. Dan Gabriel Mogoș, in varsta de 72 de ani, s-a stins din viața la cateva saptamani dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Medicul craiovean a fost transferat inca de la debutul bolii la un spital din București, unde in aceasta dimineața a pierdut lupta cu noul coronavirus. Anunțul…

- O campanie de donare de plasma va avea loc la inceputul lunii viitoare la Centrul de Transfuzii Sangvine Iasi, organizata de Societatea Studenților Mediciniști din Iasi. De altfel, viitorii medici deruleaza un proiect care aduce in prima linie nevoia constanta de sange și promoveaza donarea benevola.…