Fostul premier Mihai Tudose spune ca una dintre prioritatile mandatului sau in fruntea Guvernului a fost eficientizarea sistemului medical, insa recunoaste ca nu a fost lasat sa actioneze pentru ca deranja - si in acest domeniu - ''interese grele si cumetrii meschine''. ''Constatam, inca o data dupa Colectiv, falimentul unui mod de a face politica, de a promova in functii administrative o clientela incompetenta si cu o singura trasatura - obedienta. Am platit cu pozitia de prim-ministru refuzul de a ma inclina in fata jupanului ce a dus la apogeu feudalismul politic romanesc.…