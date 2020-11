Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte, Traian Basescu, critica aspru gestionarea pandemiei de catre autoritați. Acesta considera ca nu se impun restricțiile corecte pentru a stopa raspandirea virusului. In cursul serii de ieri, acesta a vorbit despre unul dintre cele mai mare focare de infecție cu COVID-19, asupra caruia…

- Senatorul Calin Popescu Tariceanu considera ca președintele Klaus Iohannis ține Guvernul ca la ATI, asta in timp ce situația in țara devine tot mai grava. Tariceanu arata ca președintele are tot mai puține raspunsuri la intrebarile jurnaliștilor, asta din cauza ca ii este greu sa recunoasca evidența.…

- Klaus Iohannis a ținut in cursul serii de ieri o conferința de presa la Palatul Victoria, in cadrul careia a abordat mai multe subiecte de interes pentru Romania, printre care, evoluția pandemiei, participarea la Summitul Inițiativei celor 3 Mari, dar și despre modul necorespunzator in care prefectul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca a discutat cu toti liderii partidelor cu reprezentare parlamentara ”in afara de domnul Orban” si ca se vor reuni cu sa ia „”o hotarare in ceea ce priveste alegerile” parlamentare. Ciolacu sustine ca presedintele trebuie sa promulge legea care prevede ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept, relateaza Agerpres."Pilonul statului de drept este CCR.…

- Klaus Iohannis a anunțat, in premiera, ca Romania nu va mai avea stare de urgența pe intreg teritoriul sau, așa cum a fost timp de doua luni in primavara. Președintele a precizat ca, daca va fi nevoie, starea de urgența va fi impusa la nivel local sau regional. ”Comparația cu alte țari este mai complicata,…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Parlamentul este cel care legifereaza, iar Guvernul este instituția care aplica legile. Ceea ce se traduce, in accepțiunea președintelui PSD, in „nu poți spune ca o lege e o aberație economica!” Șeful PSD i-a dat astfel replica prim-ministrului Orban care a declarat ca amendamentul…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ii acuza pe președintele Iohannis și pe premierul Ludovic Orban ca taie panglici la proiectele incepute de Partidul Social Democrat. Razvan Cuc a declarat ca tronsonul de cale ferata Gara de Nord-Otopeni a inceput in mandatul sau, insa președintele a uitat…