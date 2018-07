Ministerul Justiției a anunțat, luni seara, oficial, procurorii care și-au depus candidatura pentru concursul privind ocuparea postului de șef al DNA, aceștia fiind Marius Iacob, Florentina Mirica, Elena Grecu și Cristian Lazar. In zilele urmatoare, ei vor avea interviurile cu Tudorel Toader. Imediat dupa anunțul oficial, Tudorel Toader a avut o intervenție telefonica la Romania TV, The post Tudorel Toader s-a dezlanțuit la adresa lui Iohannis. Cei patru candidați la șefia DNA pot fi respinși, daca nu corespund appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…