- Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, spune Tudorel Toader intr-o postare pe Facebook. Reacția ministrului vine dupa ce Ambasada Germaniei la Bucuresti a transmis ca urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata in mai multe legi fiscale, din…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi seara, ca nu a fost initial de acord cu propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a renunta definitiv la infractiunea de abuz in serviciu, pe motiv ca lumea ar fi crezut ca e o lege „personalizata”. Acesta a adaugat ca, ulterior, s-a discutat si adoptarea…

- Ambasada Germaniei a raspuns „Comisiei Iordache”, acolo unde parlamentarii PSD-ALDE au modificat Codul penal, dezicriminand aproape in totalitate infractiunea de abuz in serviciu. Printre argumentele deputatilor PSD, a fost si faptul ca in mai multe tari europene, printre care si Germania, aceasta infractiune…

- „Pedepsele ajung de la amenzi modeste pana la masuri disciplinare si chiar pedepse considerabile cu privare de libertate”, precizeaza misiunea diplomatica. Ambasada Germania s-a numarat printre cele 12 reprezentante diplomatice care in 28 iunie au transmis o declaratie comuna in care fac apel la toate…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a respins marti amendamentele propuse de USR, PNL si UDMR pentru modificarea articolului 297, referitor la abuzul in serviciu, din Codul penal, articolul ramanand astfel in forma adoptata de Senat.

- Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache a modificat controversatul articol 297 din Codul penal privind infractiunea de abuz in serviciu, care-l vizeaza direct pe Liviu Dragnea. Ministrul Justitiei Tudorel Toader a fixat un prag mic pentru abuz in serviciu, insa infractiunea a fost redefinita…

- Salariul minim brut pe economie! Acesta este pragul propus de ministrul Justiției pentru abuzul în serviciu. Invitat, duminica, la un post de televiziune, Tudorel Toader a declarat ca tot ce este sub suma de 1900 de lei nu poate fi considerat un pericol public.

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat ca modificarile Codului penal care vizeaza abuzul in serviciu vor fi dezbatute si votate cu celeritate, precizand ca daca exista prejudiciu pe aceasta infractiune, asta nu inseamna ca trebuie sa existe si un dosar penal.