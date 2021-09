Stiri pe aceeasi tema

- Permiteți-mi sa va felicit pe toți cu împlinirea a 30 de ani de la independența Republicii Moldova. Cu aceasta ocazie se poate reaminti ca, chiar înainte de a-și declara propria independența, Moldova a devenit prima țara care a recunoscut independența restabilita a Republicii Lituania…

- Cei doi șefi de stat, Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski, nici la aceasta ora nu au ajuns la Chișinau. Potrivit ultimelor informații, avionul președintelui Ucrainei a plecat la Odesa, dupa ce a așteptat imbunatațirea vremii de afara pentru a putea decola, iar avionul cu cortegiul președintelui Romaniei…

- Din cauza ceții dense deasupra aeroportului Chișinau, avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky nu poate ateriza, iar avionul președintelui roman, Klaus Iohannis, se afla pe aeroportul București și așteapta semnalul de decolare, potrivit Publika TV .Potrivit sursei citate, programul manifestarilor…

- Premierul Florin Citu considera ca declaratia presedintelui Ungariei, Janos Ader, care ar fi comparat anexarea Crimeei de catre Rusia cu Tratatul de la Trianon, trebuie discutata la Bucuresti. Intrebat despre paralela facuta de presedintele Ungariei la Summitul de lansare a Platformei Internationale…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca nu a fost informat de Florin Cițu despre problemele cu dosarele din SUA, nici in discuții personale, nici in cadrul procedurilor legale. Orban a declarat, la Realitatea Plus, ca nu a avut niciodata informații despre problemele cu dosarele din…

- Intr-un articol publicat, joi 5 august, pe contributors.ro, Gabriel Liiceanu lauda fermitatea șefului statului in cazul modificarilor legislative promovate de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care ar fi ingreunat procesul de sesizare in cazul lucrarilor de doctorat plagiate. El așteapta trecerea…

- „Cei din Comisia de eliberare au funcție mai mare decat a unui judecator normal. Alte trei instanțe au constatat ca i-au fost incalcate drepturuile. Eu am mai spus ca exista judecatori care au curaj și aplica legea.Declarația lui este și pe buzele noastre, vizavi de situația din PSD. Niciodata nu a…

- USR PLUS este singurul partid parlamentar care sustine reexaminarea legii care vizeaza educatia pentru sanatate in scoli, reexaminare ceruta de presedintele Klaus Iohannis in luna noiembrie a anului trecut.