Tudor Gheorghe ce pensie are de la stat? Cantarețul Tudor Gheorghe și-a dedicat viața scenei și nu inceteaza sa concerteze, la varsta de 76 de ani. Marele artist a vorbit nu demult, in cadrul unui interviu, despre pensia pe care o incaseaza de la stat . Deci Tudor Gheorghe ce pensie are de la statul roman? „Am o pensie buna asigurata de la stat, cred ca vreo 3.000 de lei liniștiți daca imi si maresc acuma.Pentru un artist este o pensie buna”, a dezvaluit Tudor Gheorghe pentru Antena 3. Rapsodul a mai vorbit in cadrul interviului despre patriotism, dar și despre crizele din Romania. Tudor Gheorghe ce pensie are și ce zice despre gaze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat vineri la Antena 3 ca Romania va primi acum 1,4 miliarde euro fonduri nerambursabile pentru investitii in domeniul energetic, menite sa reduca dependenta energetica de Federatia Rusa, sa ne ajute cu tranzitia spre resurse regenerabile de energie.…

- Paula Seling este una dintre cele mai mari artiste din Romania. Datorita vocii de aur pe care o are, a rezistat ani la rand in lumina reflectoarelor. Ceea ce putini stiu este faptul ca artista a fost casatorita chiar cu managerul sau, Radu Bucura. Cei doi formau un cuplu de peste 17 ani. Mai exact,…

- Care partid din Romania ar pierde daca ar fi alegeri locale maine? Poate e o surpriza sau poate nu „numele” acestui partid. Iata ce spun rezultatele ultimului sondaj CURS. In primul rand, romanii sunt nemulțumiți: de aleși, de situația Capitalei, de situația țarii in general și așa mai departe. Rezultatele…

- de Octavian Badescu Conform statisticilor, oamenii muncesc in jur de 30-40 de ani si mai traiesc dupa aceea undeva intre 5 si 15 de ani, in medie. Putem deci spune ca viata de pensionar dureaza cam un sfert, maxim o treime din viata profesionala, in care contribui pentru pensie. Contributia depaseste…

- Nicolai Tand și Feli fac parte din cel de-al 18-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva și ii bucura pe telespectatorii de la Antena 1 cu o serie de transformari. Nicolai Tand se mandrește cu o familie superba, iar soția lui, Monica Tand, este destul de cunoscuta in mediul public. Iata cum arata…

- Catalin Scarlatescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai iubiți și apreciați chefi din Romania, iar in prezent face parte din juriul „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena1, acolo unde se "bate" cu chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu pentru ca echipa lui sa…

- Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a declarat duminica seara, la Antena 3, ministrul Sanatații. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul Națiunilor Unite nu mai primește varianta actuala a vaccinurilor.…

- Elena Udrea iși pregatește ieșirea din inchisoare in septembrie, odata cu reluarea ședințelor de judecata. Avocata Elenei Udrea spune ca sunt șanse mari ca aceasta sa fie eliberata. ”Suntem in fața unei rulete rusești pe situația prescripției și nu numai. Nu cred ca putem sa discutam despre o prezivibilitate…