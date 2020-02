Tu stii ce mananci? Cum ne protejam copiii de raceli prin alimentatie

Ne aflam intr-o perioada dominata de populara raceala, acea perioada din an in care camerele de garda se umplu de bolnavi, iar scolile si gradinitele se inchid in fata iminentei epidemii de gripa.



Din pacate, copiii fac parte din grupa de varsta expusa, dar si vulnerabila, din cauza dezvoltarii incomplete a sistemului imunitar, in special in cazul micutilor de pana in 5 ani.



Cu toate acestea, nu toti copiii ajung sa contacteze virusul gripal sau sa "raceasca", chiar daca au intrat in contact cu boala. Ba mai mult, unii dintre ei manifesta forme extrem de usoare ale aceluiasi…