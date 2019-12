Tu ce povești vei spune de Crăciun? Nu exista perioada in an mai plina de caldura, de bucurie și de satisfacții sufletești decat Craciunul. Familia reunita, darurile, mirosul de cozonac proaspat scos din cuptor, bucuria de pe chipurile copiilor cand vad ce le-a adus Moșul, toate te fac sa traiești aceasta perioada aproape ca intr-o poveste. Dar daca din cauza ritmului de viața naucitor, a unui job extrem de solicitant sau pentru ca ești departe de familie nu mai simți bucuria Craciunului, avem cateva idei care sa te faca sa te simți iar ca in copilarie, atunci cand era sarbatoarea ta preferata. Pune in aplicare cateva dintre ele:… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

