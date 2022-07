TTS inaugurează un proiect logistic complex dedicat exporturilor ucrainene Operaționalizarea acestui proiect asigura o creștere importanta a fluxurilor de marfa ucrainene transportate din porturile Reni și Ismail via canalul Dunare-Marea Neagra pana la incarcarea pe nave maritime in Portul Constanța, fara utilizarea danelor și spațiilor de depozitare din port. Acest lucru este posibil prin utilizarea terminalului de geamanduri al TTS din rada interioara a portului Constanța unde marfurile sunt transbordate direct din barje in navele maritime. Dupa mai mult de o luna de pregatiri logistice intense realizate de TTS impreuna cu partenerul sau ucrainean (producator și exportator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

