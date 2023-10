Trupurile unor israelieni dispăruți au fost recuperate din Gaza, în urma „raidurilor localizate” lansate de armata israeliană Armata israeliana a confirmat sambata dimineața ca cel puțin 120 de civili sunt ținuți ostatici in Gaza de catre Hamas, scrie publicația israeliana Haaretz, dar numarul real ar putea fi ceva mai mare.Trupele israeliene care au intrat vineri in Fașia Gaza pentru a efectua „raiduri localizate” au gasit și recuperat ramașițele unor persoane disparute in timpul atacului terorist comis de Hamas, sambata, in sudul țarii, a confirmat un purtator de cuvant al armatei israeliene (IDF).Haaretz a relatat vineri ca unitațile blindate și de infanterie care au intrat in enclava palestiniana, unde aproximativ… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele israeliene au efectuat "raiduri locale" in ultimele 24 de ore in Fașia Gaza, au anunțat vineri, 13 octombrie, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF), relateaza CNN și Sky News, care noteaza ca acesta poate constitui primul indiciu al trecerii la ofensiva terestra anticipata in enclava dens…

- Cel puțin 150 de persoane au fost rapite din Israel și duse in Gaza, in timpul atacul surpriza al Hamas de sambata, scrie publicația Times of Israel.Hamas a anunțat vineri ca 13 ostatici pe care ii deține in Fașia Gaza au fost uciși in cursul zilei trecute, in urma loviturilor aeriene israeliene.Gruparea…

- Numarul persoanelor decedate in Israel din cauza atacului lansat sambata de miscarea palestiniana Hamas a urcat la cel putin 1.200, a anuntat miercuri dimineata, 11 octombrie, purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ”uluitor…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.

- In atacul de sambata al grupului islamist palestinian Hamas au fost ucisi cel putin 123 de militari israelieni, a anuntat marti un purtator de cuvant al armatei Israelului, citat de dpa. Daniel Hagari a adaugat ca pana acum 50 de familii au fost informate personal despre cei luati ostatici in Fasia…

- Bilantul ofensivei miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului a urcat la „peste 1.000″ de morti, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. ​Armata israeliana a descoperit orori de neimaginat intr-o comunitate israeliana care a fost atacata sambata de Hamas. Militarii au descoperit aproximativ…

- Purtatorul de cuvant principal al Forțelor de Aparare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat ca armata a recaștigat controlul asupra graniței cu Gaza, dupa ce teroriștii Hamas au aruncat in aer secțiuni ale gardului de frontiera in timpul atacului de sambata dimineața, transmite The…

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA.Mii de oameni urmeaza sa fie dusi in alte locuri din Israel, a precizat duminica purtatorul de cuvant al armatei…