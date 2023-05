Trupul unui bărbat, găsit de salvatorii care caută de 5 zile persoanele dispărute după ce o barcă s-a răsturnat pe Mureș Trupul unui barbat a fost gasit, vineri dupa-amiaza, de echipele de cautare-salvare in raul Mures, in zona Periam – Igris, in a cincea zi a cautarilor declansate dupa ce o barca s-a rasturnat, patru persoane fiind date disparute. ”Pe sectorul de cautare Periam-Igris, pe raul Mures, a fost identificat trupul unei persoane de sex masculin. […] The post Trupul unui barbat, gasit de salvatorii care cauta de 5 zile persoanele disparute dupa ce o barca s-a rasturnat pe Mureș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

