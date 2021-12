Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, de 30 de ani, a fost executat cu trei focuri de arma in scara unui bloc din Roma. Trupul sau a fost descoperit de vecini sambata dimineața, in fața liftului. Adrian P. avea o poveste de viata incurcata, iar polițiștii se afla in fața unui caz complicat, cu nenumarate piste, informeaza Digi24…

- Trupul neinsuflețit al unui șofer roman de TIR este cautat de miercuri seara in portul Anvers. Barbatul și-a pierdut viața intr-un cumplit accident, pe una dintre danele portului, tragedia fiind filmata de camerele de supraveghere.

- Tanarul care acum are 23 de ani și este cautat de polițiști pentru ca a evadat din arestul IPJ Dolj, unde era audiat pentru crima și talharie, a facut prima crima la 15 ani. Andrei Sorin Cruțan și-a omorat cu sange rece bunica, care il crescuse. Acesta a fost condamnat in 2013 la 8 ani de inchisoare.…

- Crima de proporții in Austria! Autorul crimei ingrozitoare este chiar un roman, care a ucis o femeie și ulterior i-a abandonat cadavrul pe treptele unei cladiri publice din Austria. Trupul neinsuflețit al victimei a fost gasit in apropierea centrului orașului Villach. Iata cum s-a intamplat, de fapt,…

- Denis și-a pierdut viața in urma cu doar trei zile intr-un cumplit accident rutier, in Argeș, iar acum trupul sau neinsuflețit a ajuns pentru ultima oara acasa. Maine tanarului de 16 ani va fi inmormantat sub privirire indurerate ale familiei și ale prietenilor.

- Trupul fara viața al unui roman de 38 de ani a fost gasit la Roma, langa Ponte Sisto pe malul Tibrului, sfașiat de un caine. Asasinul lui, Massimo Galioto, un italian de 45 de ani, a fost condamnat pe viața...

- Regizat de Vlad Paunescu, SCARA are in distribuție actori consacrați, dar și noile vedete ale scenelor bucureștene. SCARA urmarește parcursul unui tanar venit din provincie la București, unde devine unul...

- Actorul Ion Caramitru va fi inmormantat vineri, pe Aleea Actorilor a Cimitirului Bellu. In drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu, cortegiul cu trupul neinsufletit se va opri, in jurul orei 12,00, in fata Teatrului National "I. L. Caragiale", caruia marele actor i-a dedicat…