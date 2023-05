Unul din cei doi copii din Nadlac disparuți, impreuna cu tatal lor și logodnicul mamei in apele Mureșului pe data de 30 aprilie, ar fi fost gasit la distanța mare de locul unde s-a petrecut accidentul, tocmai in Ungaria. Autoritațile maghiare au cerut poze și semnalmentele copiilor pentru a putea sa fie identificat cadavrul descoperit. In acest scop, a fost trimis și un echipaj de poliție din Romania in Ungaria. Duminica, a fost gasit mort tatal celor doi copii, in timp ce cadavrul barbatului mai tanar fusese scos din ape, vineri. „Pe raul Mureș, in zona Vadul Vacii, in dreptul localitații Igriș,…