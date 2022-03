Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai noi informații despre razboi, armata președintelui rus Vladimir Putin ar fi parasit un oras pe care l-au ocupat langa centrala nucleara Cernobil. Se pare ca protestele localnicilor aflați in zona i-au determinat pe soldații ruși sa paraseasca orașul.

- El a postat un mesaj pe aplicația Telegram in care spunea ca soldații ruși au confiscat spitalul orașului și l-au rapit pe primar. Slavutych a fost construit pentru personalul evacuat al uzinei de la Cernobil dupa dezastrul din 1986 - cel mai grav accident nuclear din lume. Vineri, organul de paza…

- Centrala nucleara dezafectata de la Cernobil a ramas din noua fara alimentare de la reteaua electrica.Anuntul a fost facut de operatorul sistemului energetic ucrainean, Ukrenergo, intr un comunicat preluat de Reuters si citat de Agerpres.ro.Fortele ruse au deteriorat o linie de inalta tensiune la scurt…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) anunța ca sistemele de monitorizare a instalatiilor de deseuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, preluata de fortele rusesti, au incetat sa mai transmita date, potrivit Sky News. “Directorul general a indicat ca transmisia de date de…

- Trupele rusești au caștigat joi seara controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, unde au fost raportate lupte in cursul zilei, anunța consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak, citat de Reuters.

- Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, potrivit anunțului facut de un oficial ucrainean. Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat, joi, un consilier al biroului prezidential ucrainean, Mykhailo Podolyak. „Este imposibil sa spunem ca…

- Armata rusa a patruns in Ucraina de pe teritoriul Belarusului prin zona fostei centrale nucleare Cernobil, situata in nordul țarii, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Ucraina. In apropierea depozitului cu deseuri nucleare al centralei de la Cernobil au loc lupte. „Trupele…