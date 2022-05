De Ziua Dorului, eveniment initiat de catre trupa VUNK in urma cu sapte ani, anul acesta, dorul capata mai multe forme prin noua melodie si un videoclip cu 41 de personalitati diferite din sfera publica. „Dorul are multe forme” este un imn dedicat Zilei Dorului de pe 13 mai, o sarbatoare creata de VUNK in urma cu sapte ani, care a explodat in mediul online și care unește oamenii din toate mediile in jurul unui sentiment comun – dorul (cuvant care exista numai in limba romana). “”Dorul are multe forme” și poate naște multe fantome in suflet și minte. Le ducem cu noi, dupa noi, zi de zi. Uneori,…