Trupa VUNK lansează piesa Ochi de blugi VUNK, una dintre cele mai iubite trupe din Romania, revine cu cel mai nou single – “Ochi de Blugi”, care prezinta amestecul lor caracteristic de linii melodice molipsitoare și ritmuri dinamice și promite sa cucereasca audiențele din intreaga țara. Piesa este scrisa de Cornel Ilie, iar pentru linia melodica a lucrat alaturi de Gabriel Maga. „Ochi de blugi” vorbește despre o pereche de ochi albaștri ca denimul, in care poți vedea linia orizontului și trairile persoanei respective. Cunoscuți pentru abilitatea lor de a crea muzica care conecteaza la nivel emoțional și muzical cu fanii, VUNK livreaza… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

