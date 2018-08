Stiri pe aceeasi tema

- „Uniti prin muzica” - concert extraordinar, cu peste 150 de muzicieni, la Biserica Neagra! Duminica, 15 iulie 2018, incepand cu ora 19:00, in Biserica Neagra se va auzi impresionanta capodopera a muzicii universale - Oratoriul Patimile dupa Matei (al compozitorului Johann Sebastian Bach) pe…

- Melomanii timișoreni sunt așteptați la un eveniment deosebit, in cadrul caruia Dimitri Monstein Ensemble (Elveția) va susține un concert de neratat, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri, 13 iulie, de la ora 20.00, la Porto Arte. Bateristul Dimitri Monstein imbina cu succes muzica clasica cu elementele…

- Miercuri, 27 iunie, ora 18:30, in parcul A.I. Cuza, la Foisorul de Piatra la intersectia strazilor Baba Novac si Campia Libertatii va avea loc un concert de exceptie al trupei militare americane Topside. Intrarea este libera.Trupa Topside a Fortelor Navale ale Statelor Unite stationate in Europa se…

- Ansamblul „Banatul” va celebra Romania 100 oferind iubitorilor de folclor autentic un spectacol in premiera, organizat de Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis, care va avea loc joi, 14 iunie, ora 19.00, la sala Capitol. Orchestra dirijata de Sebastian Rosca va interpreta cantece din toate zonele…

- Trupa Scorpions revine la Bucuresti, marti, la Romexpo, in cadrul "Crazy World Tour", in care artistii promit sa cante hituri precum "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel".

- COMUNICAT DE PRESA In data de 21 mai 2018, ora 17.00, in incinta Ansamblului Brancovenesc de la Potlogi, Consiliul Post-ul Centenar – Potlogi 2018! Concert extraordinar cu participarea artistilor: Emilia Dorobantu, Gelu Voicu, Ionut Fulea, Veta Biris si Adriana Ochisanu apare prima data in Gazeta…

- Legendara formație Metropol a susținut un concert memorabil in cadrul Zilelor Maghiare Banațene, duminica seara, la Reflektor Venue, in cadrul caruia spectatorii au fost martorii unui recital plin de șarm, condimentat cu multe povești și cateva dintre hiturile formației care a susținut primul ei concert…

- INVITATIE…Vasluienii patrioti si iubitori de folclor sunt invitati de Primaria municipiului Vaslui la un eveniment deosebit, un concert impresionant, sustinut de catre Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, cea mai buna corala din lume, acompaniata de o orchestra folclorica. Momentul este programat…