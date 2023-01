Stiri pe aceeasi tema

- Diana Ivan, tanara solista timișoreanca ce a ajuns in atenția publicului cu doi ani in urma, cand a lansat piesa „Where My Heart Seems to Guide Me”, a lansat o noua melodie care anunța apariția unui E.P. numit „Relic“. Noua ei melodie„ Walk the Line“, a fost realizata cu ajutorul lui Ovidiu „Dodo”…

- Daniel Dorobanțu, fondatorul grupului Thy Veils și ghid in lumi de basm prin proiectele solo, a lansat o noua calatorie audiovizuala de poveste, de data aceasta alaturi de artistul Dan Sirbu. Creațiile de basm ale lui Daniel Dorobanțu se afla intr-o continua detașare de imagine și forma, dar in deplin…

- VUNK a lansat albumul „Vernisaj”, o colecție de duete, alaturi de unele dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicala romaneasca. Materialul discografic va fi disponibil fizic, in format vinyl, in curand, și este deja disponibil pe platformele digitale de streaming. Printre personajele feminine…

- Formația timișoreana Melting Dice a lansat un nou videoclip pentru piesa „Cuprins“, care este conform descrierilor proprii „o ultima pagina a unei carți de care inca nu vrei sa te desparți“. Dupa ce recent au susținut un concert „acasa“ la The 80s Pub, timișorenii se pregatesc sa susțina un recital…

- Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat videoclipul piesei „Stop Joc” și a anunțat ca noul material discografic va ajunge la urechile celor indragostiți de muzica in luna martie a anului viitor. „Here it is! De departe cea mai calitativa producție a noastra de pana acum, atat audio cat și video.…

- Unul din cele mai prolifice grupuri de muzica electronica din Romania, Thy Veils a lansat „Influx”, un nou single de pe viitorul album „Next Forever”, o piesa care marcheaza noi dimensiuni de influența compoziționala conturate in jurul unor genuri precum synthwave, pop sau funk. Dincolo de soundscape-ul…

