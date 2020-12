Stiri pe aceeasi tema

- Lyke a lansat de curand piesa „AROSE”, care ne transpune intr-o atmosfera deep, invaluita de mister. Aceasta ne determina sa simțim piesa vers cu vers, nota cu nota, nu doar sa o ascultam. „AROSE” ne invita inca din primele secunde intr-o lume a culorilor, a petalelor și ne inspira putere prin basul…

- Vlady Cnejevici a lansat piesa care va deschide albumul sau de autor, melodia „Povestea Neamului“ fiind realizata alaturi de Mircea Baniciu, Teo Boar și Sergiu Simionese. „Eram la Timișoara in 2018 cu Teo Boar, Mircea Baniciu și Sergiu Simionese. A venit Sergiu cu textul și o linie melodica cu un cantec…

- Mara Doseanu, un copil de doar 10 ani din Oradea, și-a lansat primul videoclip. Este vorba de piesa „Mi se face dor”, compusa de Gabriel Baruța. Piesa se bucura de mare succes. La nici o zi de la lansare, clipul are peste 3.500 de vizualizari. Coregrafia piesei a fost realizata de colegii Marei, de…

- Artistul Cliff Scholes a profitat din plin de perioada de izolare pentru a se reconecta cu latura sa emotionala. Acesta a folosit experientele trecute din dragoste, atat ale sale cat si ale prietenilor apropiati, pentru a produce piesa “In My Heart”. Asa cum a declarat, aceasta melodie nu a fost intentionata…

- Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat recent un nou videoclip la piesa „Hai Sus“, melodie care a caștigat primul loc in cadrul Bega Music Festival 2019. In cursul acestui an, formația a mai lansat un single acompaniat de un videoclip la piesa „Lux Vincit“, iar printre aparițiile lor recente…

- Tzanca Uraganu și Alex Velea au aruncat in aer industria muzicala din Romania. Au lansat prima piesa impreuna și au reușit sa șocheze pe toata lumea. De ce? E simplu! Nimeni nu se aștepta la o asemenea colaborare! Chiar și așa, cum au reacționat fanii la hitul momentului?