Stiri pe aceeasi tema

- O compilatie intitulata ''Joe Strummer 001'', care va contine piese rare si melodii needitate pana in prezent semnate de Joe Strummer, fostul lider al formatiei britanice Clash, va fi lansata la 28 septembrie, a anuntat vineri casa de discuri PIAS, citata de AFP, potrivit Agerpres. Antologia…

- Ministerul Turismului a incheiat un parteneriat cu reprezentantii festivalurilor de muzica Untold si Neversea pentru promovarea turistica a Romaniei, urmand ca evenimentul ”All inclusive Transilvania” sa devina „All inclusive Romania”. „Ministerul Turismului a reusit sa adopte noi parteneri, Untold…

- Inspirandu-se dupa modelul german „Kronstadt”, care ofera calificare și asigura un loc de munca pentru tineri, la Colegiul Tehnic „Ion D. Lazarescu” din Cugir, la clasa de liceu – profil mecanic, incepand cu anul acesta școlar (2018/2019) va fi pus in practica un parteneriat cu principalul agent economic…

- Investitiile in oameni, sustinerea unei dezvoltari mai dinamice a sectorului privat si un grad de pregatire avansat in fata dezastrelor naturale si a schimbarilor climatice sunt prioritatile stabilite de noul Cadru de Parteneriat de Tara al Bancii Mondiale cu Romania, cu o perioada de cinci ani.

- Guvernul a adoptat primul pachet de investitii strategice care vor fi realizate prin parteneriat public-privat. „Adoptam primul pachet de investitii strategice, care vor fi realizate prin parteneriat...

- Comunitatea educaționala a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Dej a fost implicata intr-o noua reuniune internaționala din cadrul proiectului de parteneriat strategic „Developing trans and inter curricular skills for 21-st century”, desfașurat prin programul „Erasmus+”. Intrunirea s-a desfașurat in Almeria,…

- Agenția de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov (ADDJB) in parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), deruleaza, in baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operational Capital…

- Ministerul Culturii a incheiat un parteneriat cu Organizatia Mondiala care se ocupa de protectia drepturilor de autor, iar romanii vor avea acces la servicii de mediere. In acest fel, procesele care se intind pe multi ani s-ar putea scurta.